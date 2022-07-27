Кандидатуру Ольги Совгирі підтримали 293 нардепи.

Народного депутата Ольгу Совгирю Верховна Рада призначила на посаду судді Конституційний суд. Її кандидатуру підтримало 293 нардепи.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Так, за кандидатуру Совгирі проголосували:

"Слуги народу" - 220 народних обранців;

платформа "За життя та мир" - 15;

"За майбутнє" - 14;

"Довіра" - 18;

Відновлення України - 14;

позафракційні - 12.

При цьому від "ЄС", "Батьківщини" та "Голос" ніхто її кандидатуру не підтримав. Вона вже написала заяву про складання мандата

Перезавантаження КСУ - що відомо

Зеленський у 2021 році підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року Про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду.

16 квітня 2021 року Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного Суду - "на правильному шляху". У липні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

22 серпня 2021 року Зеленський висловив думку, що реформування Конституційного Суду України не обійдеться без "війни".

26 листопада 2021 року Зеленський призначив Оксану Грищук та Олександра Петришина суддями Конституційного Суду України, але у КСУ відмовилися приймати їхню присягу.

Пізніше тодішній прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський "засмучений" відмовою Конституційного Суду прийняти присягу двох суддів КС за президентською квотою.

Вас також можуть зацікавити новини: