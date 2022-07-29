Також суд постановив, що сума застави, яку раніше вніс Олександр Тупицький, має перейти до держави.

Суд обрав екс-голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Суд обрав для колишнього голови Конституційного суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що таке рішення ухвалив Подільський райсуд Києва.

"Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого", - долали в ДБР.

Нагадується, що за матеріалами бюро 27 травня 2022 року екс-голову КС було оголошено в міжнародний розшук, тому це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну.

Також вказано, що 25 травня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно Тупицького.

Справа Тупицького - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

У липні минулого року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним та скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Нагадаємо, Тупицький є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема, про підкуп свідка; про надання неправдивих показань у справі щодо заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, а також про незаконне використання ключа електронного підпису платіжних документів КС.

Зокрема, у жовтні 2018 року в одному із кафе у Києві екс-посадовець, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Крім того, колишній голова КС у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі щодо протиправного заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу", розташованому у місті Зугрес Донецької області.

Екс-голова КС обвинувачується у наданні завідомо неправдивих показів, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України) та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

У квітні 2022 року в ДБР повідомили, що Тупицький втік до Австрії. Після цього його оголосили у міжнародний розшук.

Вас також можуть зацікавити новини: