За слова колишнього парламентаря, до нього додому завітали співробітники СБУ та НАБУ.

Колишній народний депутат України Сергій Пашинський заявив про обшуки у своєму помешканні і заперечує вручення йому підозри. Як повідомило раніше видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, Пашинському вручили підозру. Але за якими саме статтями – наразі не розголошується.

Водночас сам Пашинський на своїй сторінці у Facebook заявив, що вранці 12 лютого СБУ та НАБУ завітали з обшуками до його помешкання.

"Справа щодо передачі "пального Курченка", а насправді пального кремлівської "Роснєфті", державі. За часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, зокрема майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-му році вдалося передати державним нафтовим операторам", – написав нардеп.

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Він зазначив, що у 2015 році він, як народний депутат України, звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива Збройних сил України паливом "Роснєфті", що "дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів".

"Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки", – написав екс-нардеп і згодом також додав, що "інформація про підозру – фейк".

Справа Курченка

У квітні 2014 року бізнесмен, соратник екс-президента України Віктора Януковича Сергій Курченко був оголошений в міжнародний розшук.

У рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського районного суду Одеси з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Курченка, який підозрюється в організації схеми з розкрадання нафтопродуктів. У цій справі було затримано кількох осіб, кількох фігурантів засуджено.

13 листопада 2017 року рішенням Київського райсуду в рамках розслідування на користь держави було конфісковано 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн.

Крім того, було конфісковано майно Одеського нафтопереробного заводу та ще одного підприємства. Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.

У грудні 2019 року Київський райсуд заарештував колишнього співробітника Міністерства доходів і зборів України часів президентства Януковича, який ховався від слідства, за підозрою в причетності до "схеми Курченка".

У лютому 2020 року прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна, в березні двоє екс-митників були заарештовані.

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