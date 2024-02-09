Обшуки проходять у священнослужителя, який координував акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

Служба безпеки України проводить обшуки у одного з священнослужителів у Києво-Печерській Лаврі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела в правоохоронних органах.

"Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі", - повідомили джерела.

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Водночас деталі з'являться трохи пізніше.

Києво-Печерська Лавра у центрі уваги - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня 2023 року Свято-Успенський монастир УПЦ (Московський патріархат) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня того року. Проте представники УПЦ (МП) не бажали залишати лавру і заявляли, що не бачили підстав для виселення.

Зокрема, на території монастиря відбувалося перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври.

Намагання виселити з Лаври представників московського патріархату тривали увесь минулий рік. Представники УПЦ МП забарикадувалися у декількох корпусах Лаври.

У серпні 2023 року Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування приміщенням нижньої Лавири, який уклали Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП і Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".

До грудня більшість будівель все ж вдалося звільнити, однак деякі з них і досі перебувають під контролем представників УПЦ (МП) попри рішення суду про виселення.

У квітні 2023 року "Українська правда" оприлюднила розслідування, відповідно до якого, митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату мають російське громадянство. Зокрема, окрім паспортів РФ, вони мають й російські закордонні паспорти.

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