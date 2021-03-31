Оскільки Москва намагається прибрати Київ з процесу мирних переговорів, можливо настав час шукати абсолютно нові підходи.

Українські дипломати підняли тривогу цього тижня через новини про намір Росії провести переговори про мир в Україні без участі самої України. Гамбіт Кремля відродив занепокоєння, що Москва хоче в обхід Києва укласти прямі домовленості із Заходом про українське геополітичне майбутнє.

Про це в своїй статті пише експерт Atlantic Council Пітер Дікінсон. Він нагадує, що Україна, Німеччина, Франція й Росія - це та четвірка країн, яка веде переговори у так званому "Нормандському форматі". Перші такі переговори відбулися в червні 2014 року у французькій Нормандії під час урочистих заходів, присвячених 70-й річниці висадки союзників на узбережжі регіону в часи Другої світової війни.

"Наша позиція чітка: нічого про Україну без України. Лише повний склад Нормандського формату може запропонувати перспективу прогресу у вирішенні російсько-українського збройного конфлікту. Забезпечення всебічного припинення вогню - це приорітет", - заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколаєнко.

Читайте такожМакрон і Меркель закликали Росію стабілізувати режим припинення вогню на ДонбасіДікінсон зауважує, що "нічого про Україну без України" - один з ключових стовпів підходу Києва до мирних переговорів, який зберігався з самого початку боїв 7 років тому. Ця мантра відображає страх в українській столиці, що Росія спробує укласти "велику угоду" з головними світовими силами й представити Україні наслідки як завершений факт. Будь-які пропозиції мирних переговорів без участі української сторони неминуче провокує незручні спогади про Мюнхенську угоду за 1938 рік. Тоді Велика Британія і Франція погодилися на територіальні вимоги Адольфа Гітлера в Чехословаччині, щоб уникнути нового конфлікту в Європі.

Ця мюнхенська зрада вважається найбільш яскравим прикладом того, як політика задобрювання лише підживила ревізіоністську агресію нацистської Німеччини в кінці 1930-х років і призвела до початку Другої світової війни. Зіштовхнувшись з сучасною ревізіоністською агресією путінської Росії, Україна з 2014 року з усіх сил намагається уникнути долі Чехословаччини, яку виключили з переговорів про її розчленування.

Переговори Путіна з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном без Володимира Зеленського відродять занепокоєння можливості того, що Україну відсунуть на узбіччя мирного процесу. І це відбувається тоді, коли семирічна війна, здається, зайшла в глухий кут.

Новини про намір Путіна вести розмову з Францією й Німеччиною, ізолюючи при цьому Україну, підкреслюють провал Нормандського формату у сприянні значному прогресу у встановленні миру. Це лише посилить заклики переглянути формат переговорів. Багато хто в Києві вже пропонує збільшити роль США. У лютому голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав статтю для Atlantic Council, закликаючи до прямої участі Вашингтона в пошуках миру.

Читайте такожЗСУ готові дати відповідь у разі ескалації на Донбасі з боку Росії – Хомчак"Важливо, щоб США стали повноцінним учасником переговорних процесів як в Нормандському, так і в Мінському форматах. Скоординований підхід США, ЄС і України обов'язковий", - писав він.

Міжнародна спільнота обирає не між мирним врегулюванням і замороженим конфліктом. Впродовж останніх тижнів Росія показала свою готовність посилити бої на сході України, організувавши низку атак. 26 березня четверо українських солдатів були вбиті під час однієї з найбільш смертоносних атак за останній рік. Таким чином, кількість втрат в армії України з початку 2021 року зріс до 16 солдатів. А всі надії, породжені перемир'ям, яке почалося в липні 2020-го, остаточно випаровуються.

Армія Росії зосередила великі сили біля українського кордону й в окупованому Криму. Тож преспектива повномасштабного вторгнення лишається цілком можливою. На тлі того, як Москва намагається виштовхати Україну з процесу переговорів й продовжити їх без участі Києва, зараз настав хороший момент для пошуків радикально нових підходів до вирішення єдиного збройного конфлікту в Європі.

Впродовж останніх 7 років російсько-українська війна була в епіцентрі напруги між Росією і Заходом, яка швидко посилювалася. Поки цій війні не настане кінець, вона буде продовжувати отруювати міжнародні відносини.

Переговори про Донбас без України: що відомо

Раніше стало відомо, що Кремль хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Меркель і Макроном, але без Зеленського.

У МЗС України заявили, що досягти результатів можна тільки в повному складі Нормандського формату.

Однак 30 березня Путін провів відеоконференцію з Меркель і Макроном. Вони обговорили ситуацію на Донбасі, перспективи реєстрації в ЄС російської вакцини "Супутник V", ситуацію в Лівії, іранську ядерну програму і відносини між Росією і ЄС.

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Переклад: Лесь Димань