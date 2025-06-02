Про деталі нового обміну повідомлять окремо.

На другому раунді переговорів у Стамбулі між делегаціями України та Росії було досягнуто домовленості про новий обмін полоненими. Про це очільник української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров сказав журналістам після зустрічі з російською делегацією.

"Ми домовилися щодо обмінів. Незабаром ми поінформуємо про деталі обмінів", - сказав Умєров.

За його словами, увага зосереджувалася на потребі обміну тяжко хворих та на обміні тіл померлих. Також на зустрічі обговорювали обмін молодих солдат.

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Як зазначив Умєров на пресконференції, Україна наполягає на звільненні усіх полонених і поверненні викрадених дітей.

"У питанні звільнення військовополонених ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Друга категорія - це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Всіх на всіх. Також ми домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів (в обмін) на 6 тисяч", - сказав міністр.

Також українська сторона передала російській список з кількох сотень українських дітей, які були депортовані до Росії.

Своєю чергою, як повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, у питанні обміну на сьогоднішній день досягнуто нового прогресу.

"Це так звана формула "всіх на всіх". Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на батьківщину. Ми погодили механізми. Ми визначили попередні терміни саме цього обміну, і попереду нас чекає тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікації, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути. Через те ми продовжуємо нашу роботу і ми будемо мати успіх однозначно", - повідомив Скібіцький.

Переговори у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що 2 червня у Стамбулі делегації України та РФ обмінялися документами через турецьку сторону, і тепер в Україні готуються до нового звільнення військовополонених.

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