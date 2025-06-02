Президент України чекає на детальний звіт від голови української делегації, міністра оборони Рустема Умєрова.

У Стамбулі завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками Вільнюського саміту "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн.

"Перемовини в Стамбулі щойно завершилися і я чекаю від міністра Умєрова на повну доповідь. Вони обмінялися документами через турецьку сторону і ми готуємося до нового звільнення військовополонених", - наголосив Зеленський.

При цьому, як відзначив Зеленський, сьогодні ситуацію видно чітко.

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"Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожню розмову - має бути новий рівень тиску, нові санкції не лише від Європи. Нам потрібні спільні санкції на рівні "Великої сімки", включно з Сполученими Штатами, і від усіх у світі, хто хоче миру", - зауважив Зеленський.

Президент вважає, що санкції проти Росії є необхідними, аби серйозно обмежити російську торгівлю нафтою і використання нею танкерів.

На думку Зеленського, санкції, у тому числі вторинні - тарифи і зменшення граничної ціни на нафту, можуть спрацювати і змусити Росію піти на мир.

Переговори у Стамбулі 2 червня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, у Стамбулі після обіду розпочався другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Ця зустріч стала продовженням зустрічі, яка відбулася 16 травня. На перших переговорах головним досягненням стала домовленість про обмін військовополоненими за формулою "тисяча на тисячу".

Заздалегідь до сьогоднішньої зустрічі українська сторона передала російській документ з фіксацією бачення України щодо руху до припинення вогню, обміну полоненими та поверненням до України викрадених дітей.

Водночас, російська сторона, зі свого боку, до початку другої зустрічі нічого Україні не передала. Україна так і не отримала російський так званий "меморандум" з баченням РФ щодо кроків до миру.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

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