Зустріч проходить у присутності турецької сторони.

Другий раунд переговорів між делегаціями України та російської Федерації розпочався у турецькому Стамбулі. Про це повідомило МЗС України у Telegram.

"У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, делегація України очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську сторону - помічник президента РФ Володимир Мединський.

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Зустріч розпочалася з виголошення вступного слова міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Як сказав Фідан, "сьогодні на цій зустрічі будемо оцінювати перспективи та погляди щодо перемир'я обох сторін, а також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив, і підготовку щодо можливої зустрічі лідерів".

Голова МЗС Туреччини додав, що регулярні зустрічі між делегаціями України та Росії є дуже цінними з точки зору досягнення довіри між двома сторонами.

"Чим частіше ми будемо обговорювати ці питання, тим ближчими стануть позиції. Вірю, що ця зустріч пройде якомога ефективнішою і якнайскоріше ми досягнемо конкретних цілей на шляху до перемир'я", - сказав Фідан.

Також він вважає дуже важливою підтримку Сполученими Штатами цих процесів, а рішучість президента США Дональда Трампа "відкриває нове вікно можливостей".

"Найважливіше - досягти стійкого миру. І таким чином, питання безпеки продовольства, логістики можуть вирішитися", - додав Фідан.

За його словами, Туреччина готова докладати посередницькі зусилля.

Він переконаний, що переговори між делегаціями України та РФ будуть визначальними для майбутнього регіону та світу.

Оновлено о 16:08. Як повідомив журналістам у Стамбулі речник МЗС України Георгій Тихий, на переконання української сторони, підготовлений заздалегідь і переданий росіянам документ з баченням України щодо припинення вогню, звільнення заручників і повернення викрадених дітей може бути цілком виконаним.

Водночас, російська сторона Україні до початку зустрічі так і не передала меморандум.

"На жаль, від російської сторони ми не отримали, до початку зустрічі, їхній документ, їхнє бачення. Так і не передали вони його до початку зустрічі", - констатує Тихий.

Речник запевнив, що Україна віддана миру.

"Саме тому, українська делегація тут попри усі труднощі, попри те, яки знаєте, - як складно з росіянами знаходити спільну мову, попри те, що не дали документ заздалегідь, попри те, що Росія робить все, щоби ця зустріч була порожньою. Але, оскільки Україна прагне миру, віддана мирним зусиллям, вона намагається будь-якого прогресу досягти", - сказав Тихий.

Він додав, що українська делегація сподівається хоч на чкийсь прогрес.

Зеленський розповів, як потрібно покарати РФ у разі провалу переговорів

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо Росія відкине початковий порядок денний, який передбачає припинення вогню, звільнення заручників і повернення в Україну викрадених дітей, - тоді треба запроваджувати проти Росії болісні санкції з боку Євросоюзу і США.

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