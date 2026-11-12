Переговори в Абу-Дабі не вирішили жодного з трьох ключових питань війни, – Forbes

Сторони домовилися про новий масштабний обмін полоненими, однак не змогли дійти згоди щодо фундаментальних питань.

Завершився черговий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, організований за посередництва США в Абу-Дабі. Однак досягти значного прориву у врегулюванні конфлікту не вдалося.

Як пише Forbes, сторони домовилися про новий масштабний обмін полоненими, проте не змогли досягти згоди щодо жодного з трьох фундаментальних питань, пов’язаних із російсько-українською війною: українських територій, довгострокових гарантій безпеки та механізмів припинення вогню.

1. Територіальне питання

Путін неодноразово закликав українські сили вивести війська з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України, стверджуючи, що ці регіони є російською територією.

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Водночас, за даними аналітиків, українські сили, як і раніше, контролюють частину території в цих чотирьох регіонах. Незважаючи на це, позиція Російської Федерації щодо українських територій залишається незмінною. Глава російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський заявив на переговорах, що "кожен дюйм російської землі буде повернений Росії".

Одна з пропозицій США передбачає "перегляд адміністративних кордонів України таким чином, щоб дозволити Росії встановити повний контроль" над Донбасом. Зеленський, однак, відкинув вимоги Росії щодо передачі під її контроль територій у цих регіонах, заявивши, що Україна – "не об’єкт нерухомості". Натомість українська сторона виступила за припинення вогню вздовж поточної лінії фронту. Під час мирних переговорів в Абу-Дабі жодна зі сторін публічно не змінила своєї позиції щодо цих питань.

2. Довгострокові гарантії безпеки

Протягом усього переговорного процесу Україна домагалася укладення надійних, юридично зобов’язуючих домовленостей для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Американські переговірники також запропонували створити для України структуру за зразком НАТО – спираючись, зокрема, на 5-ту статтю Північноатлантичного договору (про колективну оборону) або 4-ту статтю (яка передбачає проведення консультацій у разі виникнення загрози для одного з членів альянсу).

Російська Федерація дотримується іншого підходу, заявляючи, що Україні не слід надавати членство в НАТО. За наявними даними, Мединський знову озвучив цю позицію під час мирних переговорів в Абу-Дабі, заявивши учасникам, що Росія виступає проти вступу України до будь-якого військового альянсу.

3. Припинення вогню

Раніше США вже робили спроби виступити посередником у встановленні режиму припинення вогню між Росією та Україною. Останньою такою спробою було локальне припинення вогню в окупованих Олешках, досягнуте за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Воно дотримувалося в період з 27 жовтня по 1 листопада, однак продовжено не було.

Під час останніх тристоронніх переговорів також обговорювалося питання про припинення вогню. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який не поїхав до Абу-Дабі, 10 листопада відкинув заклики до негайного припинення вогню, заявивши, що "Росія не погодиться на "чергове перемир’я" без розуміння того, що буде далі".

Водночас високопоставлені представники США, Росії та України висловили надію, що переговори 10–11 листопада можуть наблизити Росію та Україну до миру. Держсекретар США Марко Рубіо назвав обговорення, що відбулося, "дуже продуктивним", однак зазначив, що "попереду ще багато роботи".

"У рамках тристоронніх зустрічей поки що не вирішено питання щодо територій України, не узгоджено довгострокові гарантії безпеки, а також не досягнуто угоди про припинення вогню. Американська сторона також наполягала на тому, щоб до майбутніх переговорів у якості повноправних учасників були допущені представники Європи, але російська сторона поки що не дала на це своєї згоди", – зазначає Forbes.

Переговори про завершення війни

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада завершився другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Єдиним досягненням може стати масштабний обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

12 листопада Путін провів зустріч зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Він заявив, що РФ не погодиться на присутність іноземних військ як частину гарантій безпеки в Україні.

Путін також фактично відкинув ідею створення спеціальної зони на Донбасі, оскільки це, за його словами, може стати причиною нової війни.

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