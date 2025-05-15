Український лідер підкреслив, що Україна демонструє своєю присутністю, що хоче швидкого завершення війни, а Росія - ні.

Поведінка Кремля після української пропозиції про прямі переговори у Туреччині між керівниками двох держав показала, що Москва не відчуває потреби закінчувати війну. Це свідчення того, що потрібен сильніший тиск на Росію в політичному та економічному вимірах. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

"Всі ми розуміємо, що повинен бути справедливий мир і безпека в Україні. Повинен відповідати гарантіям, передусім статуту ООН. Це говорить і президент Ердоган, і всі наші партнери, і Україна це підтверджує. Всі повинні поважати територіальну цілісність тієї чи іншої держави. Що стосується сьогоднішньої демонстрації [з боку Росії] - або рівня делегації, або рішень. Ще раз я підкреслюю – ми можемо не говорити навіть про рівень делегації, якщо у них є можливість про щось домовитись. Ми всі говоримо про результат", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що своєю присутністю в Туреччині та рівнем своєї делегації Україна демонструє, що хоче швидкого завершення війни.

Відео дня

"І у всіх нас, людей, які тут, є мандат. Інституційно – від народу України, або законодавчо від наших повноважень. Є мандат домовлятись про відповідні кроки, які ведуть до закінчення війни. З іншого боку ми бачимо представників Російської Федерації. Ми розуміємо, що це за рівень - рівень делегації, або рівень лідерів, або якісь рішення", - сказав президент України.

Українській лідер підкреслив: якщо "цієї демонстрації" немає, значить немає готовності говорити про закінчення війни й примати рішення.

"Значить, не вистачає політичної волі, а значить Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну. А значить, не вистачає політичного, економічного та інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо: якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, чи немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулом до більш швидкого закінчення війни. Або, хоча б, пришвидшити наші розмови про це", - наголосив Зеленський.

Переговори в Туреччині: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні у Туреччині під час брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодилася на прямі переговори з Росією, хоча до цього вимагала припинення вогню, як необхідної умови для переговорів. За словами Зеленського, росіяни запропонували в медіа, що кремлівський лідер Володимир Путін готовий до прямих перемовин. Тому Зеленський відразу відреагував. Він підкреслив, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин.

Однак зрештою Путін так і не приїхав на переговори, приславши замість себе навіть не міністрів, а їхніх заступників і консультантів - тобто людей, які не уповноважені ухвалювати навіть найменші рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: