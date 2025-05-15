Якщо домовитися 15 травня про припинення вогню на рівні технічних груп можливо - Україна не буде проти, заявив президент.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна погодилася на прямі переговори з Росією, попри позицію щодо необхідності спершу припинити вогонь. Відповідну заяву він зробив під час пресконференції в Анкарі 15 травня.

"Це була можливість. Росіяни запропонували в медіа, що Путін готовий до прямих перемовин. Я дійсно відразу відреагував. Він сказав - я відреагував, сказав, що буду в цю дату. Потім зʼявилася інша інформація, що ще невідомо тощо. Це поки що балачки. Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин", - зазначив він.

При цьому президент наголосив, що першим кроком все ж повинно бути безумовне припинення вогню:

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"Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп без лідерів - немає запитань, можна не зустрічатися".

Переговори в Стамбулі: що відомо

Напередодні Зеленський заявив, що українська сторона відправить свою делегацію на переговори в Стамбулі попри відсутність там Путіна. Очолить делегацію, за словами президента, міністр оборони України Рустем Умєров.

На відсутність Путіна на перемовинах у Туреччині відреагував і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що в контексті урегулювання війни Росії проти України "не станеться нічого", допоки він особисто не зустрінеться з кремлівським правителем Путіним.

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