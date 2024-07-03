Він зазначив, що Київ прислухається до будь-яких порад про те, як домогтися "справедливого миру".

Україна не готова йти на компроміс із Росією і віддавати будь-яку територію заради припинення війни.

Про це заявив глава адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання про заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко завершити війну, пише Reuters.

Він деталізував, що Київ дослухається до будь-яких порад про те, як домогтися "справедливого миру". "Але ми (не готові) йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.

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На запитання, як Україна оцінює пропозицію Трампа закінчити війну, Єрмак відповів: "Чесна відповідь: я не знаю. Подивимося".

Трам і його заяви про війну в Україні

Трамп заявив під час дебатів минулого тижня, що, якщо він стане президентом, то швидко вирішить війну в Україні. При цьому він не розкрив подробиць про те, як він це зробить. Але два ключові радники Трампа представили йому план, який міститиме погрозу скоротити допомогу США, якщо Київ не почне переговори з Москвою.

Однак під час дебатів Трамп заявив, що не приймає умови Путіна про припинення війни.

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