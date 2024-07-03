Крім того, Трамп планує радикально змінити НАТО, звісно, якщо стане президентом США.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп веде переговори з Путіним про те, скільки української землі може залишити собі Кремль.

Про це з посиланням на двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з Трампом, пише видання Politico. Як йдеться у статті, Трамп думає над угодою, згідно якої НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з Путіним про те, "скільки української території може залишити за собою Москва".

Також Трамп очікує, що коли стане президентом європейські члени різко збільшать витрати на НАТО. Крім того, як вказали експерти, політик планує "радикальну переорієнтацію" НАТО.

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"Трамп навряд чи покине НАТО відразу, але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін", - констатувало джерело.

Амбіції Трампа на посту президента

У травні 2023 року Трамп уперше заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом. Згодом він продовжував повторювати це твердження під час передвиборчої кампанії. Проте посол РФ в ООН Василь Небензя стверджує, що у нього нічого не вийде. "Українська криза не може бути вирішена за один день", - заявив той.

Під час дебатів із Джо Байденом Трамп заявив, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби у США був "справжній президент". Водночас він заявив, що путінські умови припинення війни в Україні для нього "неприйнятні".

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