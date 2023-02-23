В українському МЗС наголосили, що переговори про Україну без України можливі лише в уяві угорських політиків, але у практичній площині Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви Угорщини про необхідність негайних переговорів президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка у соціальній мережі Facebook.

Речник прокоментував заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, у якій йшлося про те, що президенти США та Росії нібито "могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним". Сійярто також висловив твердження, що "якщо не буде негайного припинення вогню [в Україні] та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми".

Водночас, як наголосив Ніколенко, угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. "Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України", - заявив Ніколенко.

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"Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії", - наголосив речник.

Водночас він зазначив: "Якщо Петер Сійярто дійсно так піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли б дати кілька мудрих порад".

Антиукраїнська риторика в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово використовував антиукраїнську риторику у своїх висловлюваннях.

Зокрема, 27 січня стало відомо, що під час спілкування з журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну із Афганістаном і назвав її "нічийною землею".

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що чергове зневажливе висловлювання Орбана на адресу України є категорично неприйнятним. За його словами, Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво обтяжуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами.

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