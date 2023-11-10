Голова Офісу президента вважає, що наративи про переговори в західні ЗМІ вкидуються саме з боку росіян.

При президентові Володимирі Зеленському Україна не піде на підписання домовленостей по типу "Мінськ-3". Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він зазначив, що західні партнери жодного разу не тиснули щодо проведення переговорів з РФ, і не пропонували цього робити. "Наші партнери завжди говорять: коли, як і про що говорити - це абсолютно тільки рішення України, українського народу, українського керівництва", - сказав Єрмак.

Голова Офісу президента вважає, що наративи про переговори в західні ЗМІ закидуються саме з боку росіян.

"Безумовно. Вони про це говорять, вони це не приховують. Але я можу чітко сказати, що при цьому президентові жодного Мінська-3 не буде", - підкреслив Єрмак.

Єрмак також наголосив, що відмова від окупованих територій в обмін на вступ до НАТО "не обговорюється в жодному форматі".

"Позиція - незмінна. Жодні умови щодо наших територій, нашої незалежності, нашого суверенітету є неприйнятними. І ми навіть не чуємо сьогодні цього від жодного з наших партнерів. Це не є предметом для обговорення. І я вважаю, що це дуже систематично підкидується росіянам, з різних джерел,і нажаль це підхоплюють ЗМІ", - сказав очільник ОП.

Мирні переговори з РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що представники США і ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зазначалося, що Україна нібито матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться активніші дискусії про мирні переговори. У Державному департаменті США заявили, що не знають про розмови з Україною щодо мирних переговорів з Росією і вкотре наголосили, що будь-які переговори є справою України.

Президент України Володимир Зеленський також спростував інформацію про те, що хтось з лідерів країн Європейського Союзу, США чи інших партнерів тиснув на нього з приводу переговорів. Водночас глава держави запевнив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо в їх основі лежить необхідність повного виведення російських військ з суверенної території України.

Тим часом, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов поясив, чому мирні переговори з РФ зараз неможливі. За його словами, переговори нібито про мир потрібні Росії, аби накопичити сили для нової фази війни.

Вас також можуть зацікавити новини: