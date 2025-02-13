Про це канцлер Німеччини сказав до розмови між Трампом і Путіним.

В Україні не повинно бути нав'язано миру, а будь-яке рішення конфлікту має враховувати позицію США. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Politico, передає Reuters.

"Для мене абсолютно ясно, що не повинно бути жодного рішення, яке б не включало США. Наступне завдання - забезпечити, щоб не було нав'язаного миру", - сказав політик.

У Reuters нагадали, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

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Пізніше у Politico уточнили, що інтерв'ю з Шольцом було проведено в середу вранці, тобто до телефонної розмови між Трампом і Путіним.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна та Європа мають бути залучені до мирних перемовин щодо України після розмови між Трампом і Путіним, пише Reuters.

"Ми не можемо вести переговори без залучення України. На кону мир в Європі, тому ми, європейці, повинні бути залучені", - зауважила Бербок в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

Також міністр наголосила, що не була заздалегідь проінформована про дзвінки Трампа.

"Так працює адміністрація Трампа. Саме тому необхідна постійна взаємна комунікація з різними гравцями. Це теж відрізняється від інших часів. Це не те, як інші ведуть зовнішню політику, але зараз це реальність", - пояснила Бербок.

Розмова Трампа і Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Під час розмови політики говорили про завершення війни в Україні. За словами Трампа, співрозмовники погодилися, що "хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією та Україною".

Водночас сенатор США Адам Шифф присоромив Трампа через дзвінок Путіну.

"Давайте не будемо лукавити щодо того, що це означає: здача інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп - чудовий укладач угод, особливо для Кремля", - наголосив він.

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