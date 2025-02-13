Він акцентував, що президент США подзвонив ворогу, перш ніж поговорити із союзником.

Президент США Дональд Трамп є чудовим укладачем угод, особливо для Кремля. Таку заяву зробив американський сенатор-демократ Адам Шифф.

"Сьогодні президент Трамп подзвонив нашому ворогу, Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику, Україні", – акцентував він у своєму дописі в соцмережі Х.

Він також нагадав про заяву міністра оборони США Піта Гегсета, в якій той відкинув можливість членства України в НАТО та "відновлення українського суверенітету над власними землями".

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"Давайте не будемо лукавити щодо того, що це означає: здача інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп – чудовий укладач угод, особливо для Кремля", – констатував сенатор Шифф.

Дзвінок Трампа Путіну

12 лютого американський президент провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Трампа, вони говорили про Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Водночас співрозмовники погодилися, що "хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією та Україною".

Пізніше Трамп заявив, що має намір зустрітися із Путіним у Саудівській Аравії. Він також повідомив, що очікує на візит Путіна до США та на свій візит до Росії.

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