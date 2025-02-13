Глава української дипломатії прокоментував ініціативи Білого дому про переговори з РФ про закінчення війни в Україні.

Україна та європейські країни не повинні бути виключені з майбутніх мирних переговорів з РФ про закінчення війни.

Таке переконання висловив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю газеті Le Monde. "У наших інтересах працювати разом, щоб закінчити війну у 2025 році. Ми не просто хочемо, щоб бойові дії закінчилися. Не можна обговорювати Україну без України або Європу без Європи", - наголосив міністр.

Сибіга підкреслив, що є прихильником міцної мирної угоди, укладеної за участю України та європейців, в обмін на гарантії безпеки.

Відео дня

Він додав, що вступ України до НАТО залишається для альянсу найнадійнішим і найдоступнішим способом гарантувати власну безпеку. Сибіга зазначив, що в процесі переговорів про вступ не повинно бути компромісів на шкоду територіальній цілісності України.

Видання зазначило, що напередодні Сибіга зустрічався в Парижі з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Британії.

Переговори з РФ

Президент США Доналд Трамп заявив, що переговори з РФ про припинення війни в Україні почнуться найближчим часом. Він заявив, що контакти налагоджуватимуться між представниками РФ і США, а європейські лідери та українська влада в них участі не братимуть. Європа вже висловила своє невдоволення такими планами Білого дому.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що таку зустріч уже готовий прийняти Китай.

Вас також можуть зацікавити новини: