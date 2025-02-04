Він додав, що все одно вважатиме його ворогом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з кремлівським правителем Путіним в рамках мирного саміту.

Під час великого інтерв'ю британський журналіст Пірс Морган запитав українського лідера, як він почуватиметься, сидячи навпроти Путіна під час ймовірного мирного саміту. Він відповів, що піде на це заради досягнення миру:

"Якщо це буде єдина схема, завдяки якій ми можемо принести українцям мир та не втратити людей, безумовно, ми підемо на це. Незалежно від того, як я до нього ставлюся. Я не буду добрим до нього. Я вважаю його ворогом. І думаю, що він також вважає мене ворогом".

Також президент впевнений, що Україна вже готова "перейти на дипломатичний шлях". "Якщо люди вважають, що ми повинні перейти на дипломатичний шлях, а я вважаю, що ми готові, то ми будемо говорити з Путіним".

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