Китай висунув пропозицію провести у себе зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна, щоб допомогти закінчити війну в Україні.
Про це написав The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на власні джерела. Видання зазначило, що джерела в Пекіні та Вашингтоні повідомили, що нещодавно китайські чиновники через посередників висунули пропозицію команді Трампа щодо проведення зустрічі з Путіним і сприяння зусиллям після можливого перемир'я.
Переговори з РФ
Після приходу до влади Трампа розмови про можливі мирні переговори щодо України отримали новий імпульс.
Учора пізно ввечері з'явилася інформація, що Трамп планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії.
А сьогодні аналітики Інституту з вивчення війни випустили огляд, у якому висловили думку, що Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах на майбутніх мирних переговорах щодо припинення війни проти України. Аналітики ISW зазначили, що, по-перше, він просто не зацікавлений у цьому, а по-друге, він усіма силами намагатиметься й надалі нав'язувати свої інтереси Сполученим Штатам і Європі.