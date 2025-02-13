За даними джерел видання, китайську пропозицію було висунуто зовсім недавно.

Китай висунув пропозицію провести у себе зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна, щоб допомогти закінчити війну в Україні.

Про це написав The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на власні джерела. Видання зазначило, що джерела в Пекіні та Вашингтоні повідомили, що нещодавно китайські чиновники через посередників висунули пропозицію команді Трампа щодо проведення зустрічі з Путіним і сприяння зусиллям після можливого перемир'я.

Переговори з РФ

Після приходу до влади Трампа розмови про можливі мирні переговори щодо України отримали новий імпульс.

Відео дня

Учора пізно ввечері з'явилася інформація, що Трамп планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії.

А сьогодні аналітики Інституту з вивчення війни випустили огляд, у якому висловили думку, що Путін не зацікавлений у будь-яких компромісах на майбутніх мирних переговорах щодо припинення війни проти України. Аналітики ISW зазначили, що, по-перше, він просто не зацікавлений у цьому, а по-друге, він усіма силами намагатиметься й надалі нав'язувати свої інтереси Сполученим Штатам і Європі.

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