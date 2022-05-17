Російська Федерація зупинити цю війну у такому вигляді, як хотілося б (деяким) європейцям, не зможе, наголосив Подоляк.

Російсько-українські переговори призупинені.

Про це в ефірі українського телемарафону повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він зазначив, що вимоги росіян, на відміну від подій на фронті, не змінюються.

"На відміну від нас, РФ за 82 війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як була на початку. І вони свої директиви не міняють, вони продовжують шантажувати, якісь позиції публічно проговорюють… Вони там все закидають якісь претензії до України, вони живуть у світі, де начебто є "український нацизм". У світі вже відомо, що на сьогодні існує тільки один тип нацизму – російського. Певно, якийсь час іще пройде, щоб ми підійшли більш ґрунтовно до цієї проблеми. Проблеми денацифікації Росії у рамках переговорного процесу", - сказав Подоляк.

Процес призупинений, але це не означає, що сторони не сядуть врешті за стіл переговорів.

"На сьогодні він (переговорний процес – ред.) призупинений. Після стамбульського комюніке, якихось змін, просування вперед немає. Російська Федерація все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. Але будь-яка війна буде завершуватися за столом переговорів, і модерувати цей процес буде пан Зеленський", - додав радник глави ОП.

На запитання, чи буде Київ враховувати позицію деяких західних політиків, які хочуть якнайшвидшого закінчення війни, щоб "зберегти обличчя Путіна", Подоляк відповів, що "Російська Федерація зупинити цю війну у такому вигляді, як хотілося б європейцям, не зможе".

"Що стосується того, щоб "віддати щось", щоб пан Путін "зберіг лице", неможливо. Це не предмет торгу, війна не закриється, якщо ми щось там віддамо, і це не сприйме українське суспільство. Воно заплатило величезну ціну не для того, щоб щось віддати… Тому що будь-який "Мінськ-2" - це відкладена війна. Це нам потрібно? Ні. І це мають зрозуміти у Європі", - наголосив Подоляк.

Що передувало

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що між РФ і Україною наразі "не йде" переговорний процес, звинувативши у цьому Київ.

За його словами, Україна не відповідає росіянам на їхній "проект мирного договору".

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