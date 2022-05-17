Відповіді від Києва на "російський проект договору" не надходило.

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко стверджує, що Україна "фактично вийшла з переговорів".

Його слова цитує пропагандистський ресурс РИА Новости.

"Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла фактично з переговорного процесу. Ні в якому вигляді (вони не йдуть)", - заявив росіянин.

Також заступник міністра додав, що відповіді від Києва на "російський проект договору" не надходило.

При цьому 13 травня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, хоча у Кремлі реагують на це мляво.

Водночас Зеленський, коментуючи звірства РФ у Бучі, допустив, що зустрічі з Путіним може й не бути, оскільки "треба собі ставити планку щодо цих перемовин".

В українській делегації наголосили, що "драфти документів" з росіянами "достатньо напрацьовані", завдяки чому зустріч Зеленського і Путіна може вже відбутися.

Однак радник глави ОП, член української делегації Михайло Подоляк допустив, що така зустріч відбудеться після битви за Донбас.

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