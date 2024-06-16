У Путіна тільки ультиматуми, які потрібні йому для пауз на підготовку військових, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чому провалилися переговори з Росією у Стамбулі 2022 року.

"Ніякі ультиматуми не є переговорами. З цим ультиматумом Путін приїхав на танку під час повномасштабного вторгнення. Вони оточили нашу столицю, багато регіонів нашої країни, окупували, і показали ультиматум. До речі майже нічим не відрізняється від останніх "пропозицій" Путіна два дні тому. У нього ніякі не пропозиції, у нього просто ультиматум", - заявив Зеленський на підсумковій пресконференції після Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня.

За словами президента, ультиматуми дають Путіну можливість робити паузи, які потрібні йому для підготовки військових, адже "він уже втратив натреновану армію".

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"Якщо чесно, "Мінські угоди" теж були ультиматумом, і конфлікт був заморожений, і це факт. Йому потрібна була ця пауза, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення", - додав Зеленський.

Не підписана мирна угода з РФ у 2022 році - текст

Нагадаємо, напередодні видання The New York Times показало проєкт нереалізованого українсько-російського договору, який могли підписати у квітні 2022 року.

Повідомлялося, що документи було складено за підсумками переговорів, які відбувалися протягом кількох тижнів після початку війни, з лютого по квітень 2022 року.

Серед умов договору - нейтральний статус України, офіційна російська мова, незалежність "Л/ДНР" і зняття з Росії всіх санкцій.

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