Російський диктатор поставив свої умови для припинення війни, в яких вимагає повне виведення українських військ із чотирьох областей.

У п'ятницю, 14 червня, російський диктатор Володимир Путін виступив під час зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ РФ, де озвучив умови для припинення війни. УНІАН зібрав заяви диктатора з цього приводу.

Вступ України до НАТО

Під час свого виступу Путін заявив, для того, щоб закінчилась "СВО", Україна має відмовитись від вступу до НАТО та вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Йдеться про всю територію цих регіонів, а не тільки про частини, зайняті окупантами на даний момент.

"Як тільки Київ почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу в НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори", - вчергове повторив диктатор. Відео дня

Здача територій

Крім того, очільник країни-терориста вимагає, "зафіксувати в міжнародних договорах статус Криму і Севастополя, "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей як регіонів РФ", без'ядерного статусу України та скасування усіх санкцій проти РФ.

"Безумовно, мають бути повною мірою забезпечені права і свободи російськомовних громадян України, визнані нові територіальні реалії: статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей як суб'єктів Російської Федерації. Надалі всі ці базові, принципові положення мають бути зафіксовані у вигляді фундаментальних міжнародних домовленостей. Природно, це передбачає і скасування всіх західних санкцій проти Росії", - сказав він.

Водночас Одеса і Харків раптово перестали бути "споконвічно російськими містами" і Путін не згадав міста України у своїх заявах.

Погрози Заходу

Під час свого виступу Путін також заявив, що Росія нібито постійно пропонувала закордонним партнерам конструктивні рішення у сфері безпеки, але всі спроби не знаходили відповіді.

"Заклики завдати стратегічне ураження Росії, яка володіє найбільшим арсеналом ядерної зброї, демонструє позамежний авантюризм західних політиків. Вони або не розуміють масштаби загрози, яку самі породжують, або просто одержимі вірою у власну безкарність. Це може обернутися трагедією для них", - заявив диктатор.

Він додав, що Європі необхідно бути у дружніх відносинах з РФ і його країна до цього готова, але європейські країни не йдуть на діалог, а "коріння українського конфлікту - наслідки агресивної політики Заходу".

"Крадіжка російських активів на Заході не залишиться безкарним. Недовіра до західних валют вже зростає, у світі розуміють, що наступними в черзі на вилучення державних активів на Заході можуть бути хто завгодно", - видав очільник Кремля.

Мирні домовленості

Він також нагадав про Мінські домовленості, які ж сам порушив, і заявив, що Росія готова була їх виконувати, а Захід просто вчерговий раз його надурив.

"Колишній канцлер Німеччини та колишній президент Франції, які були фактично співаторами та гарантами Мінських домовленостей, раптом прямо признали, що їхнє виконування навіть не планувалось, їм просто потрібно було заговорити ситуацію, щоб виграти час для створення українських військових формувань і накачування їх зброєю та технікою. Нас просто надули. Замість реального і мирного процесу, замість політики реінтеграції і національного примирення, про який любили говорити в Києві, Донбас протягом 8 років обстрілювали, влаштовували теракти і організовували найжорсткішу блокаду..." - йдеться у промові диктатора.

За його словами, РФ навіть завтра готова сісти за стіл переговорів, але якщо усі його вищезгадані умови будуть виконані.

Легітимність Зеленського на посаді

Невизнаний президент також не забув нагадати, що термін дії президенства Володимира Зеленського нібито закінчився і зараз він перебуває на посаді незаконно.

"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами і скасування президентських виборів в Україні - просто спектакль", - сказав Путін.

Інші заяви Путіна про війну

Як раніше писав УНІАН, у своїй промові Путін обмовився про переговори з таємничим посередником, який нібито отримав підтримку Німеччини, Франції та США. Він запитав, чому російська армія окупує південні регіони України, стверджуючи при цьому, що "допомагає Донбасу".

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