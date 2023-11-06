Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. В тексті не називається прізвище народного депутата України, але раніше УНІАН повідомляв, що йдеться про члена фракції "Батьківщина" Андрія Ніколаєнка.
В ДБР нагадали, що подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.
"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості.18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - сказано в повідомленні.
Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Нардеп Андрій Ніколаєнко збив насмерть людину
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада стало відомо, що у Житомирській області народний депутат за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину-пішохода, і вона загинула. Смертельна аварія трапилася у той момент, коли політик рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі траси.
ЗМІ дізналися, що жертвою ДТП стала 18-річна Вікторія Назарова. Як свідчили фото, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.
Нардеп Андрій Ніколаєнко визнав, що під колесами машини, якої він керував, загинула людина. Народний обранець запевняв, що не порушував правила дорожнього руху й був тверезим.