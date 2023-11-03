Селяни кажуть, що дівчина росла без батьків під опікою тітки.

Дівчина, що загинула сьогодні під колесами депутатського автомобіля, раніше втратила матір і росла під опікою тітки. Про це в коментарі ТСН.ua розповіла представниця місцевої сільради Наталія Добжанська.

Загиблу дівчину звали Вікторія Назарова, їй справді було лише 18 років.

"В минулому році Вікторія тільки закінчила школу, 11-й клас. Вона росла без мами, її мама померла декілька років тому після хвороби. Вікторія росла зі своєю сестрою під опікою тітки", – повідомила представниця сільради.

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Керівниця місцевої служби у справах дітей Ірина Денисевич додала, що після закінчення школи Вікторія пішла отримувати фах швачки у коледжі.

Також мешканці села додають, що на трасі, яка проходить через населений пункт, водії зазвичай не зменшують швидкість. Але чи було причиною трагедії саме перевищення швидкості водієм – поки що невідомо.

"Наразі в село приїхало багато правоохоронців, мабуть, з'ясовують", – розповіли журналістам селяни.

Смертельна ДТП за участі нардепа на Житомирщині

Як писав УНІАН, сьогодні вранці на Житомирській трасі автомобіль Mercedes-Benz GLE на смерть збив 18-річну дівчину. Водієм виявився чинний народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Як свідчать фото з місця пригоди, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

Сам Ніколаєнко опублікував заяву в Фейсбуці, в якій висловив жаль щодо трагедії.

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