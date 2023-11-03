Машина, за кермом якої був народний обранець, коштує понад три мільйони гривень, з'ясували журналісти.

Нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко за 40 хвилин до смертельної аварії, унаслідок якої загинула дівчина, за кермом авто Mercedes-Benz GLE 300D порушив правила дорожнього руху - серйозно перевищив швидкість.

Народний обранець на машині на ділянці траси Київ-Чоп у Житомирській області рухався зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину (дозволена швидкість становить 110 км/год), і через це було згенеровано штраф у сумі 340 гривень, повідомляє проект "Радіо Свобода" під назвою "Схеми", посилаючись на відомості сервісу для перевірки адміністративних правопорушень МВС.

Журналісти зазначили, що поки невідомо, яка була швидкість авто пізніше - в момент аварії. Також журналісти дізналися, що іномарка, за кермом якої був політик, належить його цивільній дружині Катерині Вайдич - машина стала її власністю у вересні цього року.

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"За даними сервісу МВС, о 9:03 камери зафіксували швидкість, з якою народний депутат Ніколаєнко на автівці Mercedes-Benz GLE 300D рухався трасою Київ-Чоп в районі села Новогородецьке під Житомиром - вона становила 165 км/год. При цьому радар системи МВС зафіксував дещо нижчу швидкість – 162 км/год...", - зазначається у матеріалі.

За відомостями сервісу МВС за машиною, яка потрапила в ДТП, з квітня зафіксовано дев'ять випадків порушення режиму швидкості руху. Варто зазначити що, згідно з даними офіційного дилера, Mercedes-Benz GLE 300D в Україні приблизно коштує понад три мільйони гривень.

Андрій Ніколаєнко потрапив у ДТП на Житомирській трасі - сьогодні це варто знати

3 листопада стало відомо, що у Житомирській області народний депутат за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину-пішохода, і вона загинула. Смертельна аварія трапилася у той момент, коли політик рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі траси.

ЗМІ дізналися, що жертвою ДТП стала 18-річна Вікторія Назарова. Нардеп Андрій Ніколаєнко визнав, що під колесами машини, якої він керував, загинула людина. Народний обранець запевняв, що не порушував правила дорожнього руху й був тверезим.

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