Нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко за 40 хвилин до смертельної аварії, унаслідок якої загинула дівчина, за кермом авто Mercedes-Benz GLE 300D порушив правила дорожнього руху - серйозно перевищив швидкість.
Народний обранець на машині на ділянці траси Київ-Чоп у Житомирській області рухався зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину (дозволена швидкість становить 110 км/год), і через це було згенеровано штраф у сумі 340 гривень, повідомляє проект "Радіо Свобода" під назвою "Схеми", посилаючись на відомості сервісу для перевірки адміністративних правопорушень МВС.
Журналісти зазначили, що поки невідомо, яка була швидкість авто пізніше - в момент аварії. Також журналісти дізналися, що іномарка, за кермом якої був політик, належить його цивільній дружині Катерині Вайдич - машина стала її власністю у вересні цього року.
"За даними сервісу МВС, о 9:03 камери зафіксували швидкість, з якою народний депутат Ніколаєнко на автівці Mercedes-Benz GLE 300D рухався трасою Київ-Чоп в районі села Новогородецьке під Житомиром - вона становила 165 км/год. При цьому радар системи МВС зафіксував дещо нижчу швидкість – 162 км/год...", - зазначається у матеріалі.
За відомостями сервісу МВС за машиною, яка потрапила в ДТП, з квітня зафіксовано дев'ять випадків порушення режиму швидкості руху. Варто зазначити що, згідно з даними офіційного дилера, Mercedes-Benz GLE 300D в Україні приблизно коштує понад три мільйони гривень.
Андрій Ніколаєнко потрапив у ДТП на Житомирській трасі - сьогодні це варто знати
3 листопада стало відомо, що у Житомирській області народний депутат за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину-пішохода, і вона загинула. Смертельна аварія трапилася у той момент, коли політик рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі траси.
ЗМІ дізналися, що жертвою ДТП стала 18-річна Вікторія Назарова. Нардеп Андрій Ніколаєнко визнав, що під колесами машини, якої він керував, загинула людина. Народний обранець запевняв, що не порушував правила дорожнього руху й був тверезим.