Глава держави очікує зміцнення стратегічних можливостей України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перезавантаження керівництва в Раді національної безпеки і оборони України і Служби зовнішньої розвідки України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. Президент відзначив, що сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою.

"Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка – він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, який має відповідний досвід.

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що зміцнення України й оновлення нашої державної системи на всіх напрямах буде продовжене.

Звільнення Данілова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року. Указ про його звільнення розміщено на сайті Офісу президента України.

Литвиненко з липня 2021 року обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

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