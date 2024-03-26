Рішення про звільнення секретаря РНБО з посади стало несподіванкою, але він вже відреагував на указ президента.

26 березня на сайті Офісу президента з'явився указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Кадрове рішення стало несподіванкою для українців.

Сам Данілов, коментуючи рішення президента, закликав "не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України". УНІАН зібрав найважливіше з політичної кар'єри вже колишнього секретаря РНБО Данілова.

Олексій Данілов: шлях до політики

Олексій Данілов закінчив Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка за фахом історик, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, за фахом магістр менеджменту і Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, за фахом юрист.

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Політична кар'єра Данілова розвивалася доволі швидко. З 1994 по 1997 рік він обіймав посаду мера Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка він очолював Луганську ОДА. Згодом Данілов був заступником голови Партії вільних демократів та членом ВО "Батьківщина", від якого був обраний народним депутатом у Верховну Раду V скликання.

Данілов був 13 секретарем РНБО за часів незалежності України. Він обіймав цю посаду з жовтня 2019 року.

Данілов входив у коло наближених до президента осіб, багато спілкувався із західною пресою під час повномасштабного вторгнення.

Резонансні заяви Данілова - найцікавіше

Олексій Данілов був одним з найавторитетніших спікерів серед української влади під час повномасштабного вторгнення РФ. Він з'являвся в інформаційному просторі не часто, але з резонансними та гучними заявами.

Про вторгнення Росії:

1 березня 2022 року Данілов зробив ледь не першу публічну заяву щодо початку великої війни. Він зізнався, що Україна чекала цього, але не очікувала, що вторгнення буде настільки масштабним.

"Треба чітко усвідомлювати: наша армія сильна, ми розуміємо, що ми робимо... Складнощі є. Тому що ніхто не уявляв, що така армада посунеться на нашу країну. Але я хочу сказати: наші військові свідомі, вони розуміють, що їм треба робити", - сказав тоді Данілов.

Про Путіна:

Данілов робив кілька різких заяв щодо російського диктатора. Весною 2022 року він заявив, що Путін мріє ліквідувати військово-політичне керівництво держави та Україну в цілому.

"Війна триває. Вона буде непростою... Путін не знімає завдання знищення нас як держави. Це знищення найвищого політичного керівництва нашої країни", - сказав він.

Данілов був одним з перших, хто фактично анонсував українські удари по сакральному для Путіна Кримському мосту.

"Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців", - наголошував Данілов за підсумками кількох місяців війни.

Він також називав Путіна покидьком, коментуючи вбивства українських дітей. "Як свого часу німецький народ ніс спокуту за Гітлера, так само росіяни будуть нести відповідальність за цього покидька", - зазначав Данілов.

Про помилки України:

"Головна помилка, починаючи з 91-го року, що наш сусід є нашим "другом, братом", нібито, і якимось нашим партнером... Усі президенти і прем'єри, які були у нас при владі, вони через так звану "газову трубу" славнозвісну саджалися на гачок РФ. І це була одна із фундаментальних речей. Була велика русифікація нашого бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору, інших процесів життя", - заявляв Данілов на початку війни.

Про Зеленського:

Данілов був на усіх ключових нарадах за участю президента. Саме він розповів, як Зеленський відреагував на повномасштабне вторгнення.

"Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося... Каже: "Ну що? Будемо боротися!", - розповів Данілов, пригадуючи нараду вранці 24 лютого.

Також Данілов зізнавався, що у перші два місяці війни Зеленського п'ять разів намагалися вбити. Секретар РНБО розповів, як реагував президент. "Він каже: "Мячеславовичу, скільки можна, вони мені вже набридли", - пригадував Данілов.

Про мир з РФ:

Данілов ніколи не робив оптимістичних прогнозів щодо угод з агресором та термінів закінчення війни. "З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. Чим швидше вони це зроблять, тим більше буде користі для їхньої країни", - заявляв Данілов у 2022-му.

"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", - наголошував він кількома місяцями пізніше.

Про допомогу партнерів:

"Нам ніхто нічого не зобов’язаний. Це допомога, яку ми отримуємо від всіх країн, нам треба дякувати, що вона на сьогоднішній день є. Я не уявляю, що ми робили б (з 24 лютого - УНІАН), якщо б у нас на той час не було того, що нам надали - джавеліни, стінгери, тощо", - говорив Данілов.

Згодом він розповідав, як західна зброя створює проблеми окупантами. "Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба влучити, і ці постріли влучають саме туди, куди потрібно влучати", - говорив він.

Втім, вже через рік Данілов дорікнув західним країнам у дефіциті сміливості і рішучості у протидії Росії.

Про замороження війни:

Позиція Данілова щодо замороження війни була чіткою і радикальною, як у випадку з мирними угодами.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми припускати не можемо, тому що там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають, як вони зі сльозами на очах зустрічають наших хлопців, наших визволителів", - говорив він.

Про війну на території РФ:

Данілов заявляв, що армія України може перетнути кордон з РФ, якщо це буде потрібно для інтересів держави. "Ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив він.

Про невдачі ЗСУ:

Протягом контрнаступу у 2023 році Данілов публічно регулярно заявляв, що "все йде за планом". Втім, згодом йому довелося визнати, що очікування не справдилися.

"Надії були, але вони не виправдалися. Те, що ми два роки захищаємо нашу країну, – це вже велика перемога... Ситуація на фронті дуже складна, старі підручники з війни, в тому числі НАТОвські, необхідно відправити назад до архівів. Такої війни, як та, що є в нашій країні, не було ні в XX, ні в XXI столітті", - сказав він.

Про перемогу:

Данілов вважає, що завершення війни в Україні повинно включати розпад Росії. Він впевнений, що Росія не може перемогти Україну військовим шляхом. Водночас нещодавно Данілов визнав, що Україна має проблеми з постачанням зброї.

"Дійсно є ситуація, коли не вистачає снарядів, не вистачає засобів ураження противника", - сказав він на початку лютого цього року.

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