Також Мадяр різко розкритикував свого попередника Орбана.

На тлі російської атаки по Закарпаттю 17 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно назвав РФ агресоркою у війні проти України. Про це він заявив під час виступу в угорському парламенті, пише Telex.

Він заявив, що 17 листопада РФ у три хвилі атакувала Закарпаття і додав, що ці події нагадали йому історію власної родини. За словами Мадяра, його дід був вимушений покинути Мукачево та вирушити до Дебрецену після вступу радянських військ до міста у 1944 році.

"Звідси, з угорської Національної асамблеї, я хотів би висловити свою солідарність із жителями Закарпаття та всім українським народом, який уже п'ять років веде нелюдську боротьбу за виживання", – заявив Мадяр.

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Він також наголосив на тому, що важливо чітко казати про те, що РФ є агресором у цій війні. Тоді як Україна – жертвою. Також угорський премʼєр офіційно повідомив про плани відвідати Закарпаття найближчим часом. Точну дату поїздки він не назвав.

"З 2015 року жоден обраний прем'єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття. Це незабаром зміниться. Після 2024 року я повернуся до Закарпаття вже як обраний прем'єр-міністр Угорщини й особисто передам послання підтримки від материнської країни", – наголосив Мадяр.

Також політик розкритикував представників партії "Фідес", експремʼєра країни Віктора Орбана. За словами Мадяра, після російського удару по Закарпаттю, члени "Фідес" оприлюднили заявку, в якій натякнули на відповідальність чинного премʼєра за цю атаку.

Відносини між Україною та Угорщиною - інші новини

Нагадаємо, раніше Угорщина погодилася відкрити для України два останні кластери для вступу в Євросоюз. За даними Kyiv Independent, саме Будапешт затримував це рішення, однак не називав точної причини. Однак зараз Угорщина зняла своє вето на це рішення.

Посол України в Угорщині Федір Шандор відзначав, що між Україною та Угорщиною вже закрито 5 з 11 проблемних питань. Ще 5 планують закрити вже наступного року. Також Шандор наголосив, що жодного блокування двох останніх кластерів для вступу України до ЄС не було. За його словами, Будапешт лише взяв це питання на довивчення.

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