Україні знадобляться десятки років на вступ в ЄС, - Мадяр

Угорський прем’єр відзначає, що вступні переговори у наближенні України до ЄС мають враховувати "заслуги".

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не вірить у те, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу у короткостроковій перспективі. Справжнє членство вимагатиме довготривалого процесу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Мадяр сказав журналістам перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

За словами Мадяра, вранці, 16 жовтня, у нього відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в межах саміту лідерів ЄС. Угорський прем’єр натякнув, що розмова з Зеленським може тривати 10-15 хвилин.

Мадяр сподівається на відкриття нового розділу у відносинах з Україною і що у майбутньому у Берегові відбудеться зустріч з угорської меншиною Закарпаття.

Відео дня

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче питання, чи встановлена цільова дата вступу України до Європейського Союзу, Мадяр заявив, що таких часових строків не визначено.

"Немає такої цільової дати. Якщо ми візьмемо до уваги той факт, що одна з країн Західних Балкан намагається приєднатися 15 років, розпочала переговори про вступ, але ми можемо сказати, що вона не стала набагато ближчою до вступу, аніж була від самого початку. Я не вважаю, що це можна визначити, і цього не треба робити. Ми віримо у вступні переговори, які засновуються на заслугах. І ми бачимо, що дедалі більше людей в Європі поділяють таке бачення", - заявив Мадяр.

Разом з тим, як підкреслив Мадяр, він не вірить у "слабкіше членство" чи "сильніше членство", у "тимчасове членство" або "паралельне членство".

"Ми віримо у справжнє членство, але для цього може знадобитися 15 або 20 років", - наголосив угорський прем’єр.

При цьому, він навів приклад Туреччини, яка прагнула впродовж 70 років приєднатися до об'єднаної Європи, аж поки не передумала.

Таким чином, він вважає, що не можна заздалегідь сказати, коли може відбутися вступ України.

Мадяр додав, що лише факт початку переговорів України про вступ, бо уряд попереднього угорського прем’єра Віктора Орбана схвалив це, ще нічого не означає.

Окремо Мадяр вважає, що у питанні зміцнення прав угорської меншини на здобуття освіти і використання угорської мови було досягнуто успіху.

Перспективи вступу України в ЄС

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає нереалістичним швидкий вступ України до ЄС. Києву необхідно виконати Копенгагенські критерії, що зазвичай займає кілька років - тому прискорене прийняття до Євросоюзу є нереалістичним, бо цей процес зазвичай триває роками, а не місяцями. Берлін може допомогти Києву поступово крок за крок наблизитися до ЄС.

Водночас, комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос вважає, що процес набуття членства не передбачає чіткого визначення конкретних дат, але за умови виконання Україною усіх необхідних зобов’язань і втілення реформ цілком можливо, що Україна стане готовою вступити до Євросоюзу до 2030 року.

Вас також можуть зацікавити новини: