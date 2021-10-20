Рішення про арешт колишнього прем'єра прийняв Печерський райсуд Києва.

У середу, 20 жовтня, суд заочно арештував екс-прем’єра Миколу Азарова за підозрою у держзраді.

Як повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань, відповідне клопотання слідчого сьогодні задовольнив суддя Печерського райсуду Києва.

Таким чином, суд заочно обрав Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.

Читайте такожСім’я Азарова поскуповувала елітні маєтки на російській Рубльовці"Повністю розуміючи наслідки підписання цієї угоди для України, колишній прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проекту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабміну). Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проекту угоди та її імплементації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України, які надалі сприяли окупації Криму Росією.

"Встановлено, що ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні та якого оголошено в розшук", – додали у ДБР.

У відомстві пояснили, що обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

У ДБР також нагадали, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності, тому у січні слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні державної зради екс-президенту Януковичу.

Нагадаємо, Миколі Азарову оголосили про підозру у державній зраді наприкінці березня 2021 року. Азаров разом з сім’єю переїхав до РФ у 2014 році після того, як в Україні відбулася Революція Гідності.

Автор: Антоніна Доломанжи