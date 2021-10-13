Сьогодні ВАКС задовольнив відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Вищий антикорупційний суд заочно арештував Олександра Януковича, сина екс-президента України Віктора Януковича, у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я".

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, сьогодні ВАКС задовольнив відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня НАБУ і САП звернулись до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою екс-президенту Віктору Януковичу та його сину Олександру Януковичу.

Януковичі є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я". НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Дії екс-президента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, його сина — за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

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Майно державної резиденції "Межигір'я" у Вишгородському районі Київської області, де з 2010 по 2014 рік проживав Янукович, було заарештовано судом у липні 2015 року. На початку липня 2018 року суд передав "Межигір'я" в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

7 жовтня 2021-го ВАКС заочно арештував екс-президента Януковича.

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Автор: Антоніна Доломанжи