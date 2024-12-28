У Вашингтоні вважають, що дії Іванішвілі підірвали демократичні інституції та спричинили порушення прав людини у Грузії.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти почесного голови провладної партії "Грузинська Мрія", олігарха Бідзіни Іванішвілі. Про це повідомляється на сайті уряду США.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене через "підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації".

"Дії Іванішвілі та "Грузинської Мрії" підірвали демократичні інституції, спричинили порушення прав людини та стримували здійснення основних свобод у Грузії. Більше того, вони зірвали євроатлантичне майбутнє Грузії, майбутнє, якого надзвичайно бажає грузинський народ і якого вимагає конституція Грузії. В результаті Грузія стала вразливою для Росії, яка продовжує окупувати понад 20 відсотків території Грузії", - зазначили в уряді США.

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Там "рілшуче засудили" дії "Грузинської Мрії" під керівництвом Іванішвілі, включаючи триваючі та насильницькі репресії щодо громадян Грузії, протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та діячів опозиції:

"Сполучені Штати мають намір сприяти притягненню до відповідальності тих, хто підриває демократію та права людини в Грузії".

Санкції проти влади Грузії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти влади Грузії. Він уточнив, що обмеження стосуватимуться "тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну".

Як сказав Зеленський, "важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається".

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