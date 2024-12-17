Нещодавно Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти РФ.

ЄС наклав санкції на громадянина Нідерландів Нільса Труста. Його підозрюють у торгівлі російською нафтою за цінами, які були вищі встановлених західними країнами. Про це повідомляє Financial Times.

Таким чином, Труст, який зараз живе у Швейцарії, став першим громадянином ЄС, що ‎потрапив під "приціл"‎ об’єднання за торгівлю російською сировиною.

На думку ЄС, компанія Труста Paramount Energy and Commodities SA перевела пов’язаний із РФ бізнес на дочірню фірму з Дубаю Paramount DMCC. Остання торгувала нафтою за цінами, які перевищували встановлене обмеження в 60 доларів за барель.

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У своїй заяві для Financial Times Труст розкритикував рішення. За його словами, воно стало результатом цілеспрямованої кампанії, яку проти нього веде колишній діловий партнер Гаурав Кумар Шрівастава.

За словами Нільса Труста, він лише дотримувався порад юристів. Підприємець додав, що компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів не повинні дотримуватися обмеження цін, якщо європейські материнські компанії не беруть участі в їх діяльності.

Але це ще не все. Справа в тому, що в Євросоюзі також заявили про ймовірну приналежність нідерландського підприємця до компанії з Гонконгу під назвою Livna Shipping. Передбачається, що вона також торгувала російською нафтою, порушуючи обмеження Заходу.

У своїй заяві Труст повідомив, що оскаржить введення європейських санкцій, оскільки вони "порушили права людини та законодавство ЄС".

Санкції Євросоюзу - що відомо

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій проти РФ.

Нові обмеження торкнулися російського "тіньового флоту" - кораблів, які Москва використовує для перевезення нафти, нафтопродуктів і стисненого природного газу в обхід санкцій, введених через агресію РФ.

На думку деяких аналітиків, санкції Заходу поступово душать РФ. Дехто з них навіть стверджує, що через війну Москва опинилась на межі "економічного самогубства".

Серед іншого вони звертають увагу на дуже велику інфляцію та занадто високу ключову ставку, яка призводить до стрімкого падіння ділової активності.

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