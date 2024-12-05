Україна запровадила санкції проти Іванішвілі та його соратників.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти частини влади Грузії. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

"Щойно підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз у Грузії - протести", - заявив він.

За словами Зеленського, важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається.

Відео дня

"І треба діяти. Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати не принципово, то далі - втрачені десятиліття, і країни позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні - ні Грузію, ні Молдову, ні Україну. Разом треба захищатися проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників - 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей. І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само - діяти принципово", - наголосив Зеленський.

Оновлено. Зокрема, до санкційного списку потрапили: засновник "Грузинської мрії", олігарх Бідзін Іванішвілі, голова уряду Георгій Кобахідхе, мер Тбілісі Каха Каладзе (у минулому футболіст київського "Динамо"), голова Служби держбезпеки Грігол Лілуашвілі, виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе, міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі, власник проурядового телеканалу "Імеді" Іраклій Рухадзе.

Протести в Грузії - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 листопада в столиці Грузії, Тбілісі, відбувалися масові сутички протестувальників і поліції. Люди вийшли на вулиці після оголошення правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" про зупинку перемовин щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

Уже до ранку силовики "зачистили" проспект Руставелі біля будівлі парламенту і розігнали протестувальників, провівши десятки жорстких затримань і переслідувань - людей витягли навіть з однієї з місцевих аптек.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії уточнили, що загалом було затримано 43 людини.

1 грудня в Грузії продовжилися протести. Був затриманий один із лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту в Тбілісі.

Вас також можуть зацікавити новини: