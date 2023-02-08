Для формування антикорупційного механізму залучатимуть громадський сектор.

Міністр оборони Олексій Резніков перезавантажує антикорупційне управління Міноборони і шукає кадри.

Про це він повідомив у Facebook. "Щодо попередження і запобігання корупції. Діємо наразі в наступних напрямках. Перший: перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий: формуємо громадський антикорупційний механізм, відкритий до співпраці", - зазначає він.

Скандал навколо Міноборони

24 січня після скандалу з закупівлею послуг харчування для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. У грудні 2022 року був відсторонений від обов'язків, а в січні 2023 року звільнений з посади директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький.

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1 січня у СБУ звинуватили Хмельницького у розтраті державних коштів. За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для Збройних сил майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн. Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ("перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань"); ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"); ч. 2 ст. 28 ("вчинення кримінального правопорушення групою осіб") Кримінального кодексу.

Минулого тижня ЗМІ розповсюдили інформацію про можливу відставку Резнікова. 7 лютого він заявив, що робить висновки з ситуації та продовжуватиме реформи.

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