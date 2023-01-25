Раніше Кабмін звільнив заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Після скандалу із закупівлею Міністерства оборони України продуктів для військових звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Як повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, на засіданні комітету 24 січня депутати заслухали міністра оборони Олексія Резнікова щодо таких закупівель. Зокрема, за словами міністра, нині харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.

"Разом із колегами перевіримо документи і ціни. Наскільки я розумію, оприлюднений журналістами документ відповідає додатку до одного із нових контрактів Міноборони, які ще не набули чинності. Міноборони повідомили, що у цьому та інших контрактах ними виявлено помилки і для їх виправлення відбуваються перевірки та експертиза цін", - зазначила Радіна.

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Також на комітеті Резніков заявив, що міністерство не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування.

"Натомість звільнено директора департаменту закупівель міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова", - розповіла депутат.

За її словами, Резніков також повідомив, що різницю цін у контрактах з постачальниками від ринкових Міністерство пояснює складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та "припуском" на інфляцію.

"Чи це означає, що питання вичерпано? Ні. Намагання Міноборони виправити контракти до того, як за ними сплачено кошти — позитивне. Ми перевіримо результати. Проте цього не достатньо. Час змінювати підхід до закупівель. Держава не має витрачати час і гроші на експертизу цін після укладання угод (і після публічного скандалу чи то справді виявлення помилки). І закупівлю товару можливо і необхідно побудувати так, щоб ціни все ж наближался до ринкових, а не зростали за рахунок додаткових послуг і ще невідомо чого", - додала Радіна.

Вона уточнила, що парламентарії уже зробили перший крок до цього - зареєстрували законопроект № 8381 щодо повернення певної прозорості в оборонні закупівлі. Зокрема, вони пропонують зобов’язати Міноборони та інших оборонних замовників через 10 днів після укладення контракту публікувати у системі Prozorro інформацію про вартість одиниці закуплених за бюджетні кошти товарів, вартість робіт чи послуг (крім зброї і таємних закупівель).

"Наступним кроком має бути реформа системи закупівель речового забезпечення для армії. Наприклад, ​​відмова від закупівель лотами, що об'єднують 400 товарів та послуги з їх доставки і не тільки - сприятиме конкуренції і допоможе знизити ціну", - вважає голова антикорупційного комітету Верховної Ради.

Скандал із закупівлею їжі для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 21 січня "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тис. грн, що на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

Видання стверджувало, що має в розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування про закупівлю продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ. Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 Кримінального Кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його. Також народна депутатка Вікторія Сюмар повідомила, що очільник МО визнав, що у контракті є кілька. помилок.

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