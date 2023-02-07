Міністр оборони зазначив, що робить висновки і продовжуватиме реформи.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував за підтримку та конструктивну критику.

Голова оборонного відомства написав у Facebook, що робить висновки з ситуації та продовжуватиме реформи.

"Тримаймо стрій. Дякую усім за підтримку та конструктивну критику. Робимо висновки. Продовжуємо реформи. Навіть під час війни. Зміцнюємо оборону, працюємо на перемогу. Все буде Україна!" - написав Резніков.

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Можлива відставка Резнікова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого голова фракції" Слуга народу " Давид Арахамія заявив, що Резнікова з посади міністра оборони "переведуть" на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. При цьому Арахамія додав, що нинішній керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов очолить Міністерство оборони.

Того ж дня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не отримував пропозицію очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. При цьому він зазначив, що з ним жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, Верховним головнокомандувачем. Резніков наголосив, що вперше чує про таку пропозицію, але якби отримав її, то відмовився б від посади очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Пізніше у Верховній Раді заявили, що цього тижня український парламент не прийматиме ніяких рішень щодо відставки чинного міністра оборони України Олексія Резнікова.

В офісі президента, своєю чергою, зазначили, що Резніков вкрай ефективно працює з іноземними партнерами у питаннях поставки озброєння Україні.

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