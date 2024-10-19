Як заявив міністр, дуже важливо розуміти різницю, що мова йде не про найманців.

Україна закликає міжнародних партнерів не допустити появу військових підрозділів з Північної Кореї у складі загарбницької армії Російської Федерації на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро у Києві.

"Це величезна загроза подальшої ескалації російської агресії проти України. Велика загроза її маштабування та виходу за теперішні межі та кордони. Мова йде не про найманців, дуже важливо розуміти різницю, а мова йде про військові підрозділи Північної Кореї, які будуть залучені і будуть воювати на стороні армії російського агресора проти України", - сказав Сибіга.

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Міністр зазначив, що це "нова реальність".

"Ми закликаємо і звертаємося до наших партнерів жорстко реагувати на цей факт і не допустити цього", - наголосив Сибіга.

Північна Корея віідправляє війська в Україну - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тисяч північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

Волонтер та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Північна Корея може поставити на потік відправлення партій своїх солдатів у Росію, якщо перша партія її вояків "покаже себе дуже добре".

Нарожний додав, що для переламу ходу війни в Україні мають воювати понад 100 тисяч військових з КНДР.

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