Близько 11 тисяч північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації, заявив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.
Війська КНДР використовуватимуть російське обладнання та боєприпаси, пише The War Zone зі слів Буданова. Крім того, очільник ГУР зазначив, що близько 2500 північнокорейських солдатів вирушить у Курську область, тоді як досі залишається невідомим, куди направлять решту військових. "Наразі у нас немає повної картини", - зазначив Буданов.
Війська КНДР у війні в Україні - що відомо
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що конфлікт перетвориться на "світову війну", якщо третя сторона втрутиться в конфлікт. Хоча, як повідомляється, глава держави не став вдаватися в подробиці.
ЗМІ пише, що крім цього, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Вашингтон і союзники стривожені військовою підтримкою Північною Кореєю війни Росії в Україні. Представники західних країн не можуть підтвердити заяви про те, що війська КНДР воюватимуть за Росію. Однак джерела в ГУР раніше заявляли, що близько 3000 військовослужбовців Північної Кореї увійшли до складу "Спеціального бурятського батальйону".
Інші новини про війська КНДР
Раніше УНІАН повідомляв, що для перелому перебігу війни в Україні мають воювати понад 100 тисяч військових із КНДР. За словами експерта, Північна Корея може відправити набагато більше солдатів, оскільки ми маємо справу з диктатурою, де життя людини коштує дуже мало.
Крім того, глава МЗС України про використання РФ північнокорейських військових у РФ.
"Це загрозлива ситуація, яка вимагає твердої реакції світу. Те ж саме ми можемо говорити про постачання балістичних ракет Іраном", - наголосив Андрій Сибіга.