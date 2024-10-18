Кирило Буданов заявив, що зараз північнокорейські військові проходять навчання в Росії, але скоро їх використовуватимуть на фронті.

Близько 11 тисяч північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації, заявив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

Війська КНДР використовуватимуть російське обладнання та боєприпаси, пише The War Zone зі слів Буданова. Крім того, очільник ГУР зазначив, що близько 2500 північнокорейських солдатів вирушить у Курську область, тоді як досі залишається невідомим, куди направлять решту військових. "Наразі у нас немає повної картини", - зазначив Буданов.

Війська КНДР у війні в Україні - що відомо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що конфлікт перетвориться на "світову війну", якщо третя сторона втрутиться в конфлікт. Хоча, як повідомляється, глава держави не став вдаватися в подробиці.

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ЗМІ пише, що крім цього, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Вашингтон і союзники стривожені військовою підтримкою Північною Кореєю війни Росії в Україні. Представники західних країн не можуть підтвердити заяви про те, що війська КНДР воюватимуть за Росію. Однак джерела в ГУР раніше заявляли, що близько 3000 військовослужбовців Північної Кореї увійшли до складу "Спеціального бурятського батальйону".

Інші новини про війська КНДР

Раніше УНІАН повідомляв, що для перелому перебігу війни в Україні мають воювати понад 100 тисяч військових із КНДР. За словами експерта, Північна Корея може відправити набагато більше солдатів, оскільки ми маємо справу з диктатурою, де життя людини коштує дуже мало.

Крім того, глава МЗС України про використання РФ північнокорейських військових у РФ.

"Це загрозлива ситуація, яка вимагає твердої реакції світу. Те ж саме ми можемо говорити про постачання балістичних ракет Іраном", - наголосив Андрій Сибіга.

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