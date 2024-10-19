Після того, як Україна отримає запрошення в Альянс, потрібно буде провести ще деякі реформи, зазначила пані міністр.

Українська влада не обговорює питання вступу в НАТО без територій, які були окуповані росіянами.

Про це пані міністр юстиції та віцепрем'єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Ольга Стефанішина розповіла в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року, як суверенна незалежна держава", - заявила чиновниця.

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Співбесідниця підкреслила, що після запрошення до Альянсу складається протокол про приєднання, в якому зазначаються і терміни, і реформи, необхідні для вступу в НАТО. "Це вже технічні речі, питання технічної взаємосумісності, йдеться про нестрашні реформи", - пояснила Стефанішина.

Пані міністр також розповіла, коли наша країна зможе поповнити лави держав-членів Альянсу:

"Членство України в НАТО відбудеться після війни".

Відносини Україна - НАТО - новини

У жовтні президент Володимир Зеленський у парламенті вперше презентував громадянам України план перемоги, він складається з кількох пунктів, а в першому з них йдеться про необхідність надання нашій країні запрошення до Альянсу.

Пізніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав, що для досягнення консенсусу серед союзників по блоку щодо надання запрошення українській державі, необхідно узгодити чіткі критерії, яким для такого кроку наша країна має відповідати.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії, Київ подав заявку на те, щоб вступити до НАТО за прискореною процедурою. Улітку 2024 року у Вашингтоні відбувся саміт Альянсу, на якому всі 32 члени цього військово-політичного блоку підтвердили, що українська держава перебуває на шляху до набуття членства.

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