Плівки Жванії. Чим і кому загрожує колишній "любий друг"

«Незаконно захопили владу», «давали хабар чиновнику Євросоюзу», «обіцяли олігархам вигоду» – ось неповний перелік подій і злочинів, про які екс-чиновник розповідає у своїх мега-скандальних відео-зверненнях. Давид Жванія вже давно зник з політичного життя України. Але ім’я його і скандальна слава не зникли нікуди. Саме він, за словами експертів, у свій час допоміг прийти до влади Віктору Ющенку. Активно його підтримував, брав участь у Помаранчевій революції і входив до кола найближчих «любих друзів».

«Давид Жванія - давній партнер Віктора Ющенка, давній партнер Петра Порошенка, це такий політик, який був завжди схильний до помаранчевого табору і, зрештою, мав свої високі посади, був нардепом», - нагадує політичний консультант Сергій Биков.

Але потім, вочевидь, щось у стосунках і з Ющенком, і з Порошенком пішло не так...

З останнім вони колись були однопартійцями. Як сірий кардинал, Давид Жванія був поруч із Петром Порошенком під час його становлення як президента. Вони справді були надзвичайно близькими і тому Жванія, дійсно, міг знати усі його таємниці.

«Якщо ти привів когось до влади, тобі потрібно відійти на безпечну відстань. Бо першими знищують тих, хто знає, як ти прийшов до влади. І хто знає тобі реальну ціну», - каже політичний експерт та правозахисник Михайло Чаплига.

Реальну ціну і, як запевняє сам Жванія, реальні цифри, він називає у своїх викривальних відео. Одна з таких цифр – п’ять мільйонів євро.

«Безпосередньо я і тогочасний міністр закордонних справ Клімкін брали участь у передачі п’яти мільйонів євро», - каже Жванія.

На відео він заявляє, що разом з Павлом Клімкіним передавав цю суму високопоставленому єврочиновнику через посольство України в Німеччині, аби заручитися підтримкою для Петра Порошенка.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін тепер виправдовується, його легенда така: «Під час війни, у 2014 вже була війна з Росією, хто може взагалі, я не кажу підтримувати, а взагалі визначати якесь ставлення до кандидатів? У Німеччині, де я тоді працював послом, це, звичайно, тільки Ангела Меркель. Я на 101 відсоток впевнений, що ніяких хабарів вона в житті не брала».

Так чи інакше, але сам факт оприлюднення такої заяви – це вже справжній міжнародний скандал. Де звичайних виправдань або спростовування буде замало.

«Цією історією обов’язково повинні зацікавитися антикорупційні органи або правоохоронні органи Європейського союзу. Мова йде, очевидно, про політика-поляка, скоріш за все. Це один з колишніх президентів. Це одна з моїх версій. А інша версія, що це, цілком можливо, один з чиновників Єврокомісії», - озвучує версії Михайло Чаплига.

Ангела Меркель? Чи хтось з польської сторони? Всі версії того, ким міг бути цей високопосадовий чиновник, так і залишаються версіями. Жванія жодних прізвищ поки не називає. Поки.

Ще одна цифра, яку оприлюднює у своїх скандальних плівках колишній політик – чотири мільярди доларів.

«Порошенко за час перебування при владі отримав корупційним шляхом більш ніж чотири млрд доларів США. Всі кошти виведені у офшори», - каже Жванія.

Кошти, які були виведені з України після того, як Петро Порошенко прийшов до влади.

«Кошти, які виводилися з України, це насправді кошти, які зароблялися на боргах України. Давайте згадаємо, що перше відбулось – захоплення Національного банку і міністерства фінансів. Друге – це кошти, які змивалися на ПДВ, на митниці, які змивалися через маніпуляції на податковій службі, через сірий розпродаж надр, на мародерстві на армії», - говорить Михайло Чаплига.

У своєму новому ролику Давид Жванія зізнається, як він із командою Петра Порошенка усунули Віктора Януковича і Миколу Азарова, лише з метою – звільнити президентське крісло. Для цього, фактично, змінивши Конституцію під власні політичні забаганки.

«За дорученням Порошенка та інших співучасників я особисто тиснув на Азарова з метою змусити його подати в відставку. Після відставки Азарова нам був відкритий шлях до захоплення влади», - каже Жванія на плівках.

У Європейській Солідарності заяви екс-нардепа називають фейком: «Українці здавна кажуть, брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся. Це про заяву Жванії - суцільний фейк».

Чому Давид Жванія заговорив тільки тепер? Яку власну вигоду розраховує отримати після? «Ходили чутки що він декілька разів шантажував президента, тоді ще Петра Порошенка, тим, що він почне говорити. Відповідно, у його сторону було відкрито кілька кримінальних справ, якими його шантажували у відповідь. І йому було непереливки», - зауважує Чаплига.

Наразі це ще не кінець. Давид Жванія анонсує ще не одну серію цього політичного блокбастера, який точно не має залишитись без уваги: громадськості, органі, судів і всього світу.

Анна Чайка