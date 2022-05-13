Тіло першого президента доставлять до Києва з Мюнхена.

Першого президента України Леоніда Кравчука поховають на столичному Байковому кладовищі у вівторок, 17 травня.

Про це пише "Страна" з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, прощання з першим президентом планують провести в Українському домі.

"Час ще не визначено, але орієнтовно об 11:00. Тіло першого президента доставлять з Мюнхена", - сказало джерело, близьке до родини Леоніда Кравчука.

Смерть Леоніда Кравчука

Про смерть першого президента України стало відомо 10 травня. Леонід Кравчук пішов з життя на 89-му році після тривалої хвороби.

Леоніду Кравчуку двічі робили операцію на серці, в 2017 і 2021 році - ставили стенти, які відновлюють нормальний кровообіг в коронарних артеріях.

Наприкінці червня 2021 року переніс складну операцію на серці. Її провів український хірург Борис Тодуров. Після операції екс-президент більше місяця провів у реанімації на апараті ШВЛ. Його стан оцінювався як важкий. Він навіть не міг самостійно дихати.

Після цього його направили на реабілітацію до Німеччини.

У листопаді журналіст Дмитро Гордон повідомив, що Кравчук пішов на поправку і почав говорити.

Більше звісток про стан здоров'я колишнього президента не надходило. Мабуть, значних поліпшень не відбувалося.

Смерть настала сьогодні, 10 травня 2022 року, близько 17:00.

Після смерті у нього залишилися дружина Антоніна Михайлівна Кравчук, син Олександр Леонідович Кравчук, онук Андрій Кравчук, внучка Марія Кравчук і правнучка Олена Кравчук.