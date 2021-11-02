За словами журналіста, перший президент активно цікавиться подіями в Україні.

Стан першого президента України Леоніда Кравчука, який раніше переніс операцію на серці, поліпшується, незабаром він може повністю відновитися.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

За словами Гордона, Кравчук вже йде на поправку.

"Він почав говорити, цікавиться подіями в Україні - що там пандемія, що відбувається... Дай Боже, місяць-два-три і все буде повністю добре", - сказав журналіст.

Читайте такожЮщенко прокоментував стан здоров'я КравчукаНагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що стан здоров'я Леоніда Кравчука погіршився. Згодом стало відомо, що Кравчука прооперували в київському Центрі серця.

Після операції Кравчука відправили на реабілітацію до Німеччини.

ЗМІ писали, що Кравчук переніс операцію на серці, перебував у реанімації та був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Нещодавно журналісти дізналися, що стан 87-річного Кравчука покращився. Згодом цю інформацію підтвердив Олексій Арестович - спікер української делегації в Тристоронній контактній групі, яку очолює Кравчук.

Автор: Юрій Годован