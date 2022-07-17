Водночас звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора пояснити складніше.

Політолог Володимир Фесенко вважає прогнозованим усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

"По Баканову все зрозуміло. Все йшло до цього. І натяки на те, витоки про можливість такого рішення і навіть коментар Зеленського, що зараз здійснюється аудит по Службі безпеки України і по інших державних інституціях", - сказав Фесенко.

Крім того, він висловив думку, що Зеленський "схильний до достатньо радикальних кадрових рішень".

"Це не є великою сенсацією. Але, безумовно, одночасне звільнення і керівника СБУ, і генпрокурора - це топ-новина", - зазначив експерт.

Так, усунення Баканова він вважає "закономірним".

"Я думаю, головна причина - це кадрові помилки. Остання крапля, яка, думаю, все вирішила - це арешт голови СБУ по Криму... Але ми знаємо, яка була історія з керівником служби внутрішньої безпеки в СБУ, заступником голови СБУ і по деяких інших, по харківському керівнику СБУ і так далі", - сказав Фесенко.

Щодо рішення про звільнення Венедіктової, зазначив він, "це складніше".

"Я так розумію, що претензії певні були по роботі Офісу генпрокурора. І до початку великої війни... Коли починалася справа Медведчука-Порошенка наприкінці минулого року, і історії, які були в січні, було очевидно: претензії до роботи Генпрокуратури були. Просто початок війни це відклав, не до цього було", - зауважив політолог.

Фесенко також не виключив, що могли бути певні претензії до роботи Офісу генпрокурора під час повномасштабної війни, щодо співпраці з міжнародними партнерами України в питанні документування та розслідуванні воєнних злочинів Росії.

"По Баканову - це більш закономірна ситуація, до цього все йшло. А от по Венедіктовій, можливо, той самий аудит виявив достатньо серйозні прорахунки, і тому Зеленський пішов на звільнення", - зазначив експерт.

Фесенко також не виключив, що хвиля кадрових змін може продовжитися, зокрема в уряді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, президент України Володимир Зеленський своїми указами усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

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