Причини такого рішення наразі невідомі.

Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офіса генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова.

Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: відсторонити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Іншим указом в.о Генерального прокурора Зеленський призначив Симоненка Олексія Юрійовича.

"Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути БАКАНОВА Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", - йдеться в іншому повідомленні.

Раніше президент жорстко відреагував на повідомлення міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа про те, що РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні. Зеленський закликав українців бути обережними та обачними в інформаційному полі та не вірити "вкидам" РФ.

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