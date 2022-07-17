За словами президента, велика кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території та працюють на користь Росії, ставлять дуже серйозні запитання до голови СБУ і генпрокурора.

Президент Володимир Зеленський прокоментував усунення від Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ й відсторонення Ірини Венедіктової від посади генпрокурора.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зеленський зазначив, що сьогодні йому доповіли про результати чергової операції проти злочинців, які працювали на ворога.

"Працівниками Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України був затриманий колишній керівник Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовані. Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що "так само відповідатимуть і всі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах Російської Федерації". Зокрема, йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами.

Зеленський подякував всім, хто брав участь у цій операції.

Також він повідомив, що відвідав прифронтові регіони.

"Особисто розбирався з діяльністю, зокрема, правоохоронних органів. За результатами цього, як ви вже знаєте, були ухвалені кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків. Розбирались і з місцевим керівництвом виконавчої влади", - сказав президент.

Він зазначив, що конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи у сфері безпеки і у правоохоронних органах будуть оцінені.

"Відповідна інспекція правоохоронних органів вже має перші результати й буде продовжуватися далі", - наголосив президент.

За його словами, на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. При цьому у 198 провадженнях відповідним особам повідомлено про підозри. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України", - заявив Зеленський.

Як писав УНІАН, увечері 17 липня на сайті Офісу президента з'явилися укази про усунення від обов'язків генпрокурора Ірини Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова.

В указі щодо звільнення Баканова згадується стаття 47 дисциплінарного Статуту ЗСУ: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця".

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