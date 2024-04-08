У парламенті уточнили, чи загрожує в'язниця тим, хто відмовився від медогляду.

Народний депутат України Максим Бужанський розповів, які законодавчі зміни планують ухвалити у Верховній Раді України щодо порушення правил військового обліку.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, говорячи про законопроєкт №10379 і нюанси законодавства про оборону та мобілізацію.

За словами Бужанського, правоохоронний комітет парламенту рекомендує Раді ухвалити норму, згідно з якою за порушення правил військового обліку розглядається штраф від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн, а за повторне порушення або ж порушення в особливий період - від 17 тис. до 22 тис. 500 грн.

Відео дня

Крім того, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію: у мирний час загрожує штраф - від 5 тис. 100 до 8 тис. 500 грн для громадян і від 17 тис. до 34 тис. грн для посадових і юридичних осіб, а у воєнний час - від 17 тис. до 22 тис. 500 грн і від 34 тис. грн до 59 тис. 500 грн відповідно.

"Адмінарешту на три доби не буде, жодних тюремних термінів, зокрема й на п'ять років, як я писав раніше, теж не буде", - зазначив депутат.

Він також додав, що законопроєкт рекомендовано ухвалити за основу і в цілому, але це технічне рішення, будуть правки і друге читання, стверджує він. "На мій погляд, запитам оборони країни і ЗСУ законопроєкт у такому вигляді не відповідає", - написав Бужанський.

Парламентарій також повідомив, що окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання територіальним центрам комплектування тих даних, які ТЦК автоматично отримують із реєстрів.

"Інакше кажучи, повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти", - пояснив він.

Відповідальність за ухилення від мобілізації - над чим думає Рада

Наприкінці грудня у Верховній Раді України було зареєстровано урядовий законопроєкт №10379, який передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

У ньому йдеться про те, що за ухилення від призову на військову службу за мобілізацією (зокрема, відмову від проходження медичного огляду) в особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Раніше норма про покарання саме за відмову від проходження медогляду була відсутня.

5 квітня Бужанський пояснив, чи ухвалить парламент нову законодавчу норму, якою пропонується карати за відмову від проходження медичного огляду позбавленням волі на строк до п'яти років.

"Не буде такого, цю норму ми із законопроєкту прибираємо, сам законопроєкт розглянемо в комітеті в понеділок", - зазначив він і додав, що як покарання йтиметься про дуже великий адміністративний штраф, але не про позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини: