Такий вид покарання пропонується замінити штрафом.

Народний депутат України Максим Бужанський пояснив, чи ухвалить парламент нову законодавчу норму, якою пропонується карати за відмову від проходження медичного огляду позбавленням волі на строк до п’яти років.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, реагуючи на новину про те, що Верховна Рада розгляне законопроект, яким пропонується за відмову від проходження медичного огляду карати позбавленням волі на строк до п’яти років.

"Не буде такого, цю норму ми із законопроекту прибираємо, сам законопроект розглянемо у комітеті в понеділок", - зауважив Бужанський.

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Він додав, що у якості покарання йтиметься про дуже великий адміністративний штраф, але не про позбавлення волі.

Мобілізацію в Україні - останні новини

Наприкінці грудня у ВР було зареєстровано урядовий законопроект №10379, який передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

У ньому, зокрема йдеться про те, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (у тому числі відмову від проходження медичного огляду) в особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Раніше норма про покарання саме за відмову від проходження медогляду була відсутня.

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